Bayern e Lewandowski, ainda mais líderes

O gigante de Munique voltou da quarentena para defender o trono da competição alemã e com apenas um ponto à frente do Borussia Dortmund, vice-líder. Por sua vez, o Union Berlin entrou em seu estádio vazio somando 30 pontos e ocupando a 12ª colocação da tabela da Bundesliga após 25 rodadas.

Aos dois minutos, Lewandowski já tentava a primeira finalização, mostrando sua vontade de voltar a balançar as redes. No entanto, a bola só entraria aos 18 minutos, com um gol anulado.

O VAR foi ativado após Thomas Muller empurrar em cobrança dentro em cobrança de escanteio, mas o juiz anulou o lance por impedimento após a jogada ser revisada pelos árbitros de vídeo.

Um dos destaques da partida seria Alphonso Davies, canadense de apenas 19 anos que deu trabalho ao time da casa a cada vez que avançou com velocidade e habilidade pela lateral direita.

Mas o grande nome seria mesmo Lewandowski. O atacante do Bayern de Munique abriu o placar ao cobrar um pênalti cometido por Subotic em Goretzka. Com muito sangue frio, o artilheiro da Bundesliga bateu e superou o goleiro Gikiewicz.

Foi o 26º gol do centroavante na atual edição da competição e o 40º nos 34 jogos que disputou na atual temporada.

O Bayern de Munique diminuiu o ritmo antes de voltar ao intervalo e conseguiu administrar a vantagem sem ter um grande desgaste.

No segundo tempo, o time treinado por Hans-Dieter Flick seguiu com o predomínio da posse de bola e rondou a área adversária em busca de espaço para ampliar.

Desse modo, os visitantes tiveram um restante de partida tranquilo, evitando as tentativas do Union Berlin e chegando com perigo causado por jogadores como Gnabry, Thomas Muller e Lewandowski.

Finalmente, o Bayern de Munique conseguiu ampliar aos 79 minutos. O segundo gol veio com Pavard, que subiu mais alto que todos após escanteio cobrado por Kimmich.

Sem o preparo físico ideal, o máximo que o time da casa conseguiu nos minutos finais foi uma boa finalização de Felix Kroos, irmão de Toni Kroos, em chute cruzado defendido por Neuer.

Com o resultado, o líder Bayern chega a 58 pontos, quatro de vantagem sobre o Borussia Dortmund. Já o Union Berlin segue em 12º com 30 pontos.

Na 27ª rodada, o Union Berlin visita o Hertha em jogo marcado para a próxima sexta-feira. Um dia depois, o time de Munique recebe o Eintracht.