Bayern de Munique é campeão mundial pela quarta vez

O Bayern de Munique confirmou as expectativas e superou o Tigres na final do Mundial de Clubes do Catar, completando uma temporada perfeita com seis títulos.

Após eliminarem Al-Ahly e Palmeiras, respectivamente, alemães e mexicanos chegaram à grande decisão tendo seus centroavantes como as grandes armas para tentar superar os adversários. Um deles começou o jogo assustando.

A primeira chance de gol foi de André-Pierre Gignac. O francês do clube mexicano cabeceou com perigo logo no primeiro minuto e quase marcou pela terceira partida seguida no torneio.

Depois disso, o Bayern passou a controlar o confronto e insistiu pelos dois lados, com arrancadas em velocidade e cruzamentos . Aos 18 minutos, a bola entrou, mas não o lance foi anulado.

Seria um golaço de Kimmich, que recebeu fora da área e mandou um foguete cruzado no canto direito de Guzmán. No entanto, o VAR foi acionado e a arbitragem considerou que o Lewandowski, impedido, interferiu na visão e na decisão do goleiro apesar de não tocar na bola.

Davies, Coman, Lewandowski e Sané foram os responsáveis pelas outras finalizações do Bayern antes do intervalo, enquanto Pizarro foi o único a fazer Manuel Neuer trabalhar.

No segundo tempo, a partida continuou tendo o mesmo panorama, com o time de Hans-Dieter Flick dominando a posse de bola e tendo o ímpeto ofensivo. No entanto, faltava maior criatividade para superar a marcação mexicana.

Sané e Coman tiveram as primeiras finalizações após o intervalo, mas quem abriu o placar foi Benjamin Pavard, em lance que dependeu de revisão do VAR.

A bola entrou aos 58 minutos, quando Lewandowski recebeu cruzamento e venceu dividida pelo alto com Guzmán. A bola sobrou para o francês, que ficou sem goleiro e mandou para dentro. O juiz marcou impedimento do polonês, mas aa videoarbitragem analisou o lance e validou o gol.

Apesar da desvatagem no placar, o Tigres não conseguiu ameaçar os adversários e ainda sofreu perigo diversas vezes, inclusive com uma bola na trave e outra tirada em cima da linha.

Com o quarto título mundial de sua história (1976, 2001, 2013 e 2020), o Bayern de Munique conquista o sexto título da temporada. Os outros cinco foram: Champions League, Bundesliga, Copa da Alemanha, Supercopa da Alemanha e Supercopa da Europa.