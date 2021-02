Bayern ‘alfineta’ Palmeiras ao interagir com o Corinthians no Twitter

O tão esperado duelo entre Bayern de Munique e Palmeiras pode até ter ficado para a próxima edição do Mundial de Clubes - basta que os clubes novamente vençam a Liga dos Campeões e a Libertadores -, mas o time alemão aproveitou para dar uma "alfinetada" no Verdão ao interagir com o Corinthians, um de seus grande rivais, nas redes sociais.

As equipes trocaram mensagens de agradecimento no Twitter, após o perfil oficial do Timão congratular os bávaros pela vitória diante do Al-Ahly-EGI, nas semifinais do Mundial de Clubes da Fifa.

Obviamente, o parabéns do Corinthians veio como mais uma alfinetada na direção do Palmeiras, que não conseguiu bater o Tigres pela mesma etapa do torneio e acabou eliminado. O time, agora, jogará a disputa de terceiro e quarto lugar com o Al-Ahly.

O perfil oficial do Timão lembrou de um quiz recente, realizado por Thomas Muller e Alphonso Davies para a TV do clube alemão, onde os jogadores tinham que responder perguntas sobre o Mundial de Clubes da Fifa. No caso, uma das questões era "Qual o último time sul-americano a conquistar o Mundial?".

A resposta, obviamente, é o Corinthians. O clube, em 2012, bateu o Chelsea, na última edição em que o representante europeu não saiu campeão. Muller e Davies não souberam responder a pergunta e receberam ajuda de Rafinha, brasileiro e ex-jogador do Bayern. O lateral Alessandro, presente naquela conquista, também participou do vídeo.

Mas o time alemão também decidiu responder o parabéns do Timão. O Bayern, em sua conta oficial em língua espanhola, respondeu os paulistas agradecendo de "um campeão mundial para outro".

Agora, a equipe volta aos gramados pela decisão do Mundial de Clubes da Fifa de 2020, enfrentando o mexicano Tigres, nesta quinta-feira (11), às 17h (de Brasília), tentando manter a soberania do torneio em terras europeias.