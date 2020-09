Benfica apresenta sua candidatura

As águias seguem na liderança do Campeonato Português, com duas jornadas disputadas. A segunda vitória veio neste sábado, em casa, contra o Moreirense.

O início de campanha na Liga NOS faz o time demonstrar que tem força para a temporada 2020-21 e permite que a torcida volte a sorrir após a decepção com a eliminação na fase prévia da Champions League.

Rúben Dias mostrou porque é dejado por clubes como o Manchester City. Aos 10 minutos do primeiro tempo, o zagueiro cabeceou para dentro após receber cruzamento de escanteio cobrado por Everton.

O segundo gol foi marcado aos 80 minutos por Seferovic, que recebeu passe de Darwin Nuñez. O uruguaio disparou em velocidade e, dentro da área, serviu seu companheiro para fechar o placar.

O Moreirense não foi capaz de fazer muito e foi dominado pelo Benfica, que teve 65% da posse de bola e oito chutes a gol, contra somente um dos visitantes.