Benfica e Sporting confirmam casos de Covid-19

Benfica e Sporting divulgaram neste domingo quatro casos positivos do novo coronavírus dentro dos elencos, afetando as equipes para as partidas continentais.

No caso do Sporting, os contágios envolvendo Cristian Borja, Nuno Santos e Rodrigo Fernandes exigiram o cancelamento do amistoso deste domingo contra o Napoli, conforme nota publicada pelo clube.

"O Sporting Clube de Portugal informa que o jogo entre o Sporting CP e o SSC Napoli, agendado para as 19h30 de hoje, foi cancelado por indicação da Direção-Geral da Saúde por 'não estarem reunidas as condições necessárias para a realização do jogo'", anunciou o clube.

No Benfica, o goleiro belga Mile Svilar é o jogador que teve resultado positivo. Com isso, ele fica de fora do jogo da terça-feira, contra o PAOF, na primeira partida da Champions League.