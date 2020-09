Benfica estreia com goleada e Jorge Jesus diz: "Entramos com o pé direito"

O Benfica fez a sua estreia no Campeonato Português e foi com o "pé direito". Com gols de Everton Cebolinha, Rafa Silva, Grimaldo e Waldschmidt (2x) os encarnados golearam.

Jorge Jesus analisou a vitória, principalmente depois de ter visto o seu projeto de Champions League ir por água abaixo com a derrota para o PAOK da Grécia.

"O importante era vencer e convencer. Fomos muito melhores do que o nosso rival e traduzimos isso em gol. Gostei do que vi porque fomos muito mais eficazes do que ocorreu contra o PAOK. Na nossa eliminação na Champions finalizamos muito mais e fizemos apenas um gol", analisou.

"Entramos com o pé direito. A goleada não era nosso objetivo. Mas, sim, ganhar os três pontos. Mas a minha decisão é para fazer sempre o gol", completou.

O treinador falou ainda sobre as mudanças no time titular. "Jogamos três dias depois do jogo com o PAOK e, por isso, tive de colocar quatro jogadores novos. O importante é que todos que entraram se saíram muito bem e que entrou durante a partida também."

"O Famalicão não teve muitas chances para chegar na nossa defesa, embora ele tivesse mandado uma bola na trave e feito um gol. Mas esses lances foram falhas nossas. Não gosto de sofrer gol assim, em falhas, mas em méritos do adversário, mas não foi assim. A defesa sofreu um pouco. Mas temos de ver que tivemos jogadores que não estavam conosco mas nas suas seleções", concluiu a sua avaliação.