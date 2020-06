Benfica derrapa no Tondela, mas cola na liderança

O duelo válido pela 25º rodada colocou o time de Bruno Lage, segundo colocado e a apenas um ponto do Porto, diante o 14º colocado, treinado pelo espanhol Natxo Gonazález. A equipe da capital queria aproveitar o deslize dos líderes, que perderam em casa para o Famalicão um dia antes.

Jogadores e equipe de arbitragem entraram no gramado ao som de cantos da torcida reproduzidos nos alto-falantes do Estádio da Luz e com cachecóis ocupando as arquibancadas sem público. Assim, começaram uma partida que já teve uma difícil defesa de Cláudio Ramos em finalização rasteira de Rafa após passe de Vinícius no primeiro minuto.

A etapa inicial foi um jogo de ataque contra defesa, com os anfitriões dominando amplamente a posse de bola e ocupando o campo adversário durante praticamente todos os 45 minutos. Sobraram cruzamentos e escanteios para o Benfica, mas faltou ter mais precisão e criatividade.

Enquanto isso, o Tondela tratou de se defender, afastando as bolas aéreas e tentando se virar diante de linhas avançadas da marcação alta da equipe de Bruno Lage. A postura defensiva surtiu efeito para os visitantes chegarem ao intervalo sem desvantagem no placar apesar de terem apenas 40% da posse de bola.

No segundo tempo, o domínio do Benfica foi mantido, mas a estratégia mudou. O time seguiu rondando a área e também somou inúmeros escanteios durante a pressão, mas passou a chutar mais e a gerar mais riscos aos adversários.

As tentativas mais perigosas chegaram em finalizações de Vinícius, Rafa Silva, Rúben Dias, Taarabat e Pizzi. No entanto, o goleiro Cláudio Ramos estava inspirado e fez pelo menos duas boas defesas no segundo tempo.

Somente aos 70 minutos, o Tondela tentou sua primeira finalização, mas o chute de Richard Rodrigues foi bloqueado. Quatro minutos depois, ele voltou a arriscar, e conseguiu levar perigo com um bom chute cruzado.

A pressão do time de Bruno Lage não foi suficiente para garantir a vitória. Com o empate, os anfitriões ficam na liderança com 60 pontos, tendo vantagem sobre o Porto apenas nos critérios de desempate. Já a equipe de Natxo González sobe para o 13º lugar com 26 pontos.

Na próxima quarta-feira, o Benfica visita o Portimonense pela 26ª rodada. Um dia depois, o Tondela recebe o Desportivo Aves.