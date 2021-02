Benzema está de volta à ventosaterapia

Benzema não pôde acompanhar seus companheiros de equipe para a importante partida em Bérgamo. O atacante do Real Madrid terá de esperar para voltar a campo, embora não hesite em recorrer a diferentes métodos para encurtar o tempo de lesão.

A terapia com ventosas é uma delas. E isso não é novidade para o francês. O camisa 9 exibiu nas redes sociais uma técnica que já utilizou várias vezes no ano passado.

É uma técnica da medicina tradicional chinesa que consiste na aplicação de ventosas na pele que criam um efeito de vácuo e permitem aumentar o diâmetro dos vasos sanguíneos com o objetivo, em teoria, de melhorar o fluxo da energia vital do paciente.

Para Benzema, não há método melhor de lidar com suas lesões e ele deixou isso claro no Twitter. "A melhor sessão de recuperação", publicou o atacante do Real Madrid junto com o vídeo no qual você pode ver como estavam suas costas após a sessão.