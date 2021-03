Bernat, perto de renovar, faz o Barça se fixar em José Gayà

Tanto 'RMC Sport' como o 'Le Parisien' garantem que Juan Bernat renovará em breve ao Paris Saint-Germain até 2026. Um movimento que daria fim aos rumores que o colocavam no Barcelona.

O lateral-esquerdo encerrou seu contrato em 30 de junho, então os catalães se viram incorporando Bernat a custo zero, o que se encaixaria como uma luva na ideia do Barça para a esquerda.

Uma grave lesão no joelho o manteve fora da temporada em setembro, esse foi o grande problema, mas ainda assim poderia valer a pena o risco como agente livre. No entanto, a possível renovação mudaria tudo.

E é aqui que o Valencia entra em jogo, já que outra das alternativas que o Barça está considerando é a de José Luis Gayà. Por isso, o 'Superdeporte' conta que nos escritórios dos 'ches' existe certa preocupação com o assunto.

Apesar de Gayà nunca ter pensado com firmeza em sair e o clube valenciano querer torná-lo o mais bem pago, o jogador pode sair se não tiver certeza do projeto esportivo, embora no verão o príncipe de Johor possa entrar entre os acionistas.

A esta incerteza do capitão valenciano acrescenta-se que, se Joan Laporta vencesse as eleições do Barça, ele voltaria a se encontrar com Mateu Alemany. Espera-se que o ex-CEO do Valencia ocupe cargos semelhantes no Camp Nou, o que pode ser um atrativo para Gayà.