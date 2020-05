Quais são os clubes interessados em Berrío?

Orlando Berrío chegou ao Flamengo com status de grande contratação em janeiro de 2017, depois de ter feito parte do Atlético Nacional campeão da Libertadores no ano anterior, e prometeu que, vestido de rubro-negro, conquistaria outra vez a taça continental. Dois anos depois, o colombiano conseguiu cumprir a promessa, mas sem ter se estabelecido como titular e sendo, cada vez mais, alvo de especulações em outros clubes.

Em entrevista recente para o canal Hashtag Rubro-Negro, o Olímpia, do Paraguai, negou estar interessado no colombiano: “Não é verdade. Não estamos contratando ninguém agora e não falamos com ele sobre nada. O Olimpia não irá fazer contratações até o fim do ano”, disse o presidente do clube, Marco Trovato. Apesar da negativa da equipe paraguaia, Berrío segue bem visto pelo mercado. Relembre.

No futebol brasileiro

Dentre os principais times do Brasil que demonstraram interesse em Orlando Berrío, o último foi o Cruzeiro. A equipe mineira, que vive grande crise econômica acentuada pelo rebaixamento para a segunda divisão, tentou convencer o Flamengo a emprestá-lo em março de 2020, segundo o Globoesporte.com, a pedido do então técnico Adilson Batista. Mas a Raposa não ofereceu o tempo de contrato que o colombiano gostaria.

Antes, Bahia e Coritiba também tentaram trazer o atacante por empréstimo.

Fora do Brasil

Se mais recentemente o Olímpia rejeitou a chance de contratar Berrío, o jogador também já demonstrou falta de vontade de atuar no futebol paraguaio. No início de 2020, o Cerro Porteño fez uma proposta que foi recusada. Segundo apurado pela Goal na época, Berrío só teria interesse de trocar o Brasil por oportunidades na Argentina ou Europa.

A recusa de atuar pelo Tijuana, do México, reforça esta vontade de Berrío, que atrapalhado por lesões ou agora sem espaço para atuar na ponta-direita (chegou até a ser improvisado na lateral por Jorge Jesus), sabe que vai precisar se reinventar para manter o Flamengo interessado.

Quanto custou ao Flamengo?

Berrío foi contratado por cerca de R$ 17 milhões. O vínculo com o Rubro-Negro é válido até dezembro de 2020.

O momento de alta

Berrío disputou, até hoje, 81 jogos e marcou sete gols. O seu auge no Flamengo, contudo, foi uma assistência. Em 2017, o colombiano aplicou um lindo drible sobre o lateral-esquerdo Victor Luís, do Botafogo, antes de dar o passe para Diego sacramentar a vitória na semifinal daquela Copa do Brasil.