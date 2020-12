Bíblia é encontrada com fotos de Diego Costa e Gabriel Jesus com a mesma mulher

O portal 'The Sun' publicou uma história que deixou meio mundo sem palavras. O jornal inglês divulgou algumas imagens de Diego Costa e Gabriel Jesus que foram encontradas dentro de uma bíblia em uma loja de caridade para arrecadar fundos para uma instituição de caridade de Marylebone, em Londres.

Nas imagens, os jogadores do Atlético de Madrid e do Manchester City saem na cama sorrindo e sem camisa ao lado da mesma mulher, embora não ao mesmo tempo.

Aparentemente, de acordo com o que foi publicado pelo jornal britânico, a bíblia foi entregue à loja em maio, mas as fotos só foram descobertas quando os responsáveis ​​pelo estabelecimento resolveram classificar os itens que estavam dentro das sacolas em que foi doada.

Um dos gerentes da loja de Londres explicou ao jornal 'The Sun' que era uma mulher com aparência espanhola ou latina que deixou as sacolas no local: “Uma mulher com aparência espanhola ou latina deixou as sacolas. Disse que uma amiga foi embora do Reino Unido e queria se livrar de algumas coisas. A mulher que trouxe as sacolas nunca voltou, então ninguém sabia o que fazer com as fotos".

Além disso, há também outra fotografia em que o atual jogador do City aparece sozinho, mostrando a língua em atitude de brincadeira. “As imagens parecem ter sido tiradas em momentos diferentes”, acrescentou o chefe da loja.

Costa jogou entre 2014 e 2017 no Chelsea, com quem conseguiu marcar 58 gols em 120 partidas oficiais, pouco antes de retornar ao time rojiblanco, enquanto o atacante brasileiro chegou ao City em 2016 e, desde então, já marcou 70 gols em 163 jogos.