Boca Jrs. tem surto interno de COVID-19 dias antes da Libertadores

O Boca Juniors vive dias de preocupação. Depois de o clube suspender os treinamentos em 31 de agosto, o jornal 'Olé' divulgou os nomes dos 18 jogadores diagnosticados com Covid-19.

A notícia vem dias antes da retomada da Libertadores. O jogo do clube de La Bombonera está previsto para o próximo dia 17, quando o clube viaja até o Paraguai para enfrentar o Libertad.

Segundo o 'Olé', o Boca Juniors está preocupado que nem todos os jogadores podem se recuperar neste curto espaço de tempo. O futebol argentino ainda não retornou, mas as equipes concordaram em reiniciar a Libertadores na terceira semana de setembro.

Assim, há poucos dias da reestreia, o clube não está treinando e pode ter diversos desfalques. Uma das posições que mais precoupam o clube é o gol, com os quatro goleiros do time profissional diagnosticados com o coronavírus.

Confira a lista dos atletas do Boca Junios diagnosticados com Covid-19:

Goleiros: Andrada, Rossi, Javier García e Manuel Roffo;

Zagueiros: Lisando López, Izquierdoz e Gastón Ávila;

Laterias: Leonardo Jara, Buffarini e Frank Fabra;

Meio-campistas: Pol Fernández e Sebastián Pérez;

Atacante: Gastón Gerzel, Salvio, Soldano, Ábila, Zárate e Mateo Retegui.

Até esta quinta-feira, 3 de setembro, a Argentina totaliza mais de 439 mil casos de Covid-19, com 9.118 mortes. O presidente do país, Alberto Fernández, estendeu a quarentena que já dura mais de seis meses após o avanço do número de casos.

O Boca Juniors está no Grupo H da Libertadores, que não conta com times brasileros. Com quatro pontos em dois jogos, está na segunda colocação, atrás do Libertad, com seis pontos. Caracas, com um ponto, e Independiente Medellín, que ainda não pontuou, completam a chave.