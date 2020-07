Lautaro perde pênalti e Bologna vira

Lautaro Martínez poderia ter ampliado a vantagem no placar para 2 a 0, mas cobrou mal um pênalti defendido por Skorupski. O chute do atacante da Inter de Milão foi fraco e no meio do gol, facilitando a defesa do goleiro e a virada do Bologna.

O placar foi aberto por Romelu Lukaku, mas, após o jogador desejado pelo Barcelona desperdiçar a chance de ampliar, os visitantes reagiram e conseguirar virar.

Barrow marcou o primeiro do Bologna com um chute impossível para Handanovic e voltou a balançar as redes em contra-ataque quando faltavam dez minutos para o fim da partida.

O duelo também foi marcado por duas expulsões, uma de cada lado. Soriano, do Bologna, deixou o gramado quando o time da casa ainda vencia. Bastoni, da Inter, recebeu o vermelho quando o placar estava em 1 a 1.

O resultado tira a Inter da disputa pelo título, ocupando a terceira posição com onze pontos atrás da líder Juventus. O Bologna está em nono, a cinco pontos da zona de classificação para a Europa League.