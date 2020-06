Botafogo volta a campo com goleada e protestos

Em jogo válido pela 4ª rodada da Taça Rio, jogadores do Botafogo exibiram uma faixa com a mensagem: "Protocolo bom é o que respeita as vidas". Trata-se de mais uma manifestação sobre a posição do clube, contrário à forma como a retomada do Campeonato Carioca está sendo conduzida.

Logo aos dois minutos de jogo, os atletas do Glorioso se ajoelharam em campo em manifestação contra o racismo. Após isso, a partida no Estádio Nilton Santos sem torcida se desenrolou com uma escalação alternativa dos anfirtriões, que tinham peças sem condições de jogar após os oito dias de treinos.

Mesmo com os problemas causados por cerca de três meses sem competição, o Botafogo conseguiu um bom placar. Pedro Raul, aos dois minutos, e Cícero, aos 38 deram vantagem dupla ao time da casa antes do intervalo.

Na segunda etapa, Emerson Carioca descontou e Pedro Raul voltou a marcar. Em pênalti, Diego Sales marcou o último dos visitantes antes de o placar ser fechado por Bruno Nazário, Luis Henrique e Caio Alexandre.

Com o resultado, o Botafogo soma sete pontos e ocupa a terceira posição no grupo A. Já a Cabofriense é lanterna. Na próxima quarta-feira, o alvinegro visita a Portuguesa e o time da Região dos Lagos enfrenta o Bangu.