Brahim faz seu primeiro gol com a camisa do Milan

Pela segunda rodada do Campeonato Italiano, o atacante espanhol pertencente ao Real Madrid fez, contra o Crotone, seu primeiro gol vestindo a camisa do Milan. O lance teve origem em erro do time local.

Após uma bola roubada no campo de ataque, o time milanês avançou pela direita, de onde a bola foi cruzada antes de sobrar para Brahim na pequena área.

Oportunista e bem posicionado, o jogador apenas girou e empurrou a bola para dentro e ampliar a vantagem aos 49 minutos de jogo, quando o placar já estava com vantagem de 1 a 0 para os visitantes.

Ao lado de Ibrahimovic, o espanhol vive uma temporada de empréstimo no gigante de Milão em contrato válido até 30 de junho de 2021, período em que veste a camisa 21.