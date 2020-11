Braithwaite, isolado por contato próximo com um positivo

O atacante do Barcelona, Martin Braithwaite, e sete outros internacionais dinamarqueses, além da comissão técnica, foram isolados na concentração dinamarquesa quando outro jogador deu positivo para coronavírus, de modo que eles perderão o amistoso de quarta-feira contra a Suécia, informou a Federação Dinamarquesa de Futebol na terça-feira (DBU).

A DBU destacou que todos os concentrados foram submetidos a dois testes na segunda-feira à chegada, seguindo o protocolo, e que o lateral do Hoffenheim, Robert Skov e um fisioterapeuta, deram positivo no segundo. Portanto, como medida de precaução, foi decidido que seria melhor isolar as pessoas que possam ter tido um potencial contato próximo com os infectados.

Além de Braithwaite, o atacante Yussuf Poulsen (RB Leipzig), bem como o treinador Kasper Hjulmand e o seu adjunto, Morten Wieghorst, estiveram isolados, entre outros.

Skov e o fisioterapeuta, que não apresentam sintomas, já abandonaram a concentração, enquanto uma dezena de pessoas ficará isolada e poderá marcar presença nas próximas partidas da Liga das Nações contra a Islândia (domingo) e Bélgica (quarta-feira) se derem negativo em novo teste a que serão submetidos nesta quinta-feira.

“Acreditamos que não tenha ocorrido contágio na concentração e já o detectamos, o que facilita a adoção de medidas”, afirmou em nota, na qual foi anunciado que outros atores serão convocados ao longo do dia para ocupar o local dos afetados.

A Dinamarca já sabia de antemão que não poderia contar para o amistoso com sete jogadores que jogam por clubes ingleses devido à decisão do Governo do Reino Unido de proibir temporariamente a entrada de viajantes da Dinamarca ou que por lá tenham passado em trânsito quando detectados naquele país uma mutação Sars-CoV2 ligada ao visão-americano.

A medida atinge vários titulares como o goleiro Kasper Schmeichel, o zagueiro Andreas Christensen e o meio-campista Pierre-Emil Højbjerg, além de vários jogadores suecos que também disputam a Premier League, e tem levantado dúvidas sobre se estarão presentes nos próximos jogos da Liga das Nações.