Brasil ganha uniforme com homenagem aos 50 anos do Tri

A CBF lançou neste domingo o novo uniforme da Seleção Brasileira, com um modelo que faz referência ao Tricampeonato, conquistado na Copa do Mundo de 1970.

A homenagem ao título no México, que completa 50 anos em 2020, será utilizada em campo pela primeira vez na partida da próxima sexta-feira, contra a Venezuela, em jogo válido pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, no Catar.

Ídolo de conquistas da Seleção Brasileira dentro e fora de campo, Mario Jorge Lobo Zagallo, aos 89 anos, foi o modelo do lançamento nostálgico.

Integrande do elenco nas conquistas das copas de 1958 e 1962, o Velho Lobo foi o treinador daquele time de 50 anos atrás. Em 1994, como auxiliar do técnico Parreira, ele voltou a participar de uma conquista mundial da Canarinha.