Jogando mal, Brasil consegue passar pela Venezuela com gol único

A Venezuela não venceu seus dois primeiros jogos e o Brasil veio com muitos desfalques por conta de coronavírus e lesão, mas com jogadores buscando espaço apresentando um futebol de alta qualidade.

Os jogadores da Canarinha que não puderam estar presentes são: Militão, Rodrigo Caio, Gabriel Menino, Fabinho, Casemiro, Coutinho e Neymar.

A equipe de Tite começou o jogo pressionando e não deixou a equipe visitante respirar, mas faltou um pouco de jogada individual, da ousadia típica de jogadores como o menino Ney.

Aos 6 minutos, o Brasil já teve um gol anulado. Renan Lodi recebeu cruzamento, bateu de primeira e a bola sobrou para Richarlison estufar a rede. O lance foi revisado por impedimento do jogador do Atlético de Madrid.

Sofrendo uma grande pressão pelas ordens de Tite, os jogadores pareceram um tanto quanto preocupados e não arriscaram em jogadas que pudessem fazer a diferença. Apenas Allan apostou e quase deu certo. Firmino conseguiu um belo chute no canto do goleiro, mas só aconteceu porque Allan driblou o jogador venezuleano, apostando em jogada individual. algo que faltou em todo esse primeiro tempo.

Richarlison ainda perdeu um gol incrível aos 32 minutos: Gabriel Jesus recebeu na pequena área, tocou e a bola sobrou para Richarlison, que ficou na cara do gol livre e chutou... para fora. Um gol que fez falta nos primeiros 45 minutos.

No 2º tempo, a único alteração foi a entrada de Paquetá no lugar de Douglas Luiz, algo que valeu a pena mais para frente.

Após mais alguns cruzamentos do Brasil desperdiçados, o gol do Brasil finalmente saiu. Richarlison cruzou no 2º pau, a bola é tocada de cabeça pela zaga venezuelana na pequena área e Firmino desviou com a canela para o fundo do gol. E o gol surgiu de um passe forte e rasteiro de Paquetá para Everton Ribeiro na direita.

Por fim, Tite resolveu colocar uma equipe mais agressiva e colocou Cebolinha e o estreante Pedro, uma dupla que deixou o Brasil ainda mais perto do segundo gol, inclusive com uma tentativa de gol de bicicleta de Pedro em cruzamento de Cebolinha, mas o jogador do Flamengo acabou errando a finalização.

Com o resultado final, o Brasil vira líder das eliminatórias sul-americanas apesar de ter jogado mal. Agora pela frente, o Brasil vai encarar o Uruguai, que fez uma bela partida e venceu por 3 a 0 a Colômbia. E ficou evidente a falta dos desfalcados nessa noite no Morumbi.