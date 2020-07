Quando começa e quando termina o Brasileirão 2020?

A pandemia do coronavírus Covid-19 obrigou a CBF a fazer mudanças no calendário do ano esportivo e, desta maneira, adiar alguns campeonatos. O Brasileirão, que já deveria ter começado, é um dos que foi postergado e só deve começar em agosto, de maneira que, para poder manter o formato, só vai se encerrar em 2021.

O calendário atualizado do Campeonato Brasileira foi divulgado pela CBF se adaptando ao cenário pandêmico, veja como vai acontecer a disputa:

QUANDO COMEÇA O BRASILEIRÃO

A data de início do Campeonato Brasileiro deveria ter sido no primeiro final de semana de maio, mas por conta das medidas de isolamento social e da pandemia, teve de ser revista.

Com o futebol começando a retornar com os estaduais, o CBF marcou a primeira rodada do Brasileirão para o segundo final semana de agosto, com as primeiras partidas para acontecer no dia 9.

QUANDO O BRASILEIRÃO VAI ACABAR

Para não mudar o formato de disputa do Brasileiro, a CBF precisou atrasar, também, o encerramento do campeonato. Desta forma, precisando do mesmo n;umero de datas, o campeão da edição de 2020 só vai ser coroado em fevereiro de 2021.

A última rodada do Brasileirão está marcada para a última semana de fevereiro, no dia 24, uma quarta-feira.

Os clubes, no início da pandemia no Brasil, anteciparam as férias de seus atletas, assim, os jogos continuam acontecendo normalmente em dezembro e janeiro, parando apenas para Natal e Ano Novo, mas logo em seguida retornam - a CBF agendou partidas para os dia 26 e 27 de dezembro e 2 e 3 janeiro.

FORMATO

A grande motivação para uma mudança tão radical no calendário é o fato de que a CBF nunca teve a intenção de mudar o formato do Brasileirão. Portanto, o campeonato segue sendo disputado por pontos corridos, ao longo de 38 rodadas, em que todos os 20 times se enfrentam duas vezes.

DATA FIFA

Diferente do que vinha acontecendo, a CBF resolveu paralisar as competições nas chamadas "datas Fifa", assim como acontece em algumas das principais ligas do mundo. No entanto, durante as disputas da Copa América e dos Jogos Olímpico, ambos adiados para 2021, a competição vai seguir normalmente.

Porém, no novo calendário, a entidade resolveu manter as datas Fifa para as Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, mas sem a paralisação das competições nacionais, como seria feito desta vez em 2020.

PROTOCOLOS DE SEGURANÇA

Desde o início, o Ministério da Saúde declarou ser favorável ao retorno futebol. A entidade propôs que a CBF garanta a realização de testes para o vírus e avaliações constantes nos atletas, mas também nos membros das comissões técnicas, funcionários, familiares e nas pessoas próximas aos envolvidos. Porém, o protocolo para o retorno da competição nacional ainda não foi definido.