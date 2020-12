Brasileiro recebe prêmio após fazer 8 gols em um jogo

E teve brasileiro quebrando recorde em 2020 quase aos 45 do segundo tempo. Patrick Fabiano, atacante ex-CSA, marcou oito vezes em um só jogo e ganhou um prêmio de mais gols marcados em uma só partida de primeira divisão em 2020, de acordo com a Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol, a IFFHS.

Jogando pelo Al Salmiyah, do Kuwait, Patrick Fabiano viu seu time golear o Al Tadhamon por 9 a 1, na 15ª rodada do Campeonato Nacional, no sábado, 26 de dezembro. Oito dos gols da partida foram marcados pelo brasileiro, que estabeleceu um recorde para o ano de 2020.

A premiação da IFFHS, que leva em conta apenas gols marcados em partidas de primeira divisão nacional pelo mundo, é entregue anualmente ao maior artilheiro de um só jogo no ano. A Federação de estática, ao premiar Patrick Fabiano, disse que ele atingiu "uma das melhores marcas individuais da história".

Apenas um outro brasileiro marcou oito gols em um só jogo e entrou para a lista. Trata-se de Pelé que, apesar de tê-lo feito em uma goleada do Santos sobre o Botafogo-SP no Campeonato Paulista, teve uma exceção da IFFHS. Segundo o site, a Federação considera, excepcionalmente, os jogos do Campeonato Paulista no mesmo nível de competições nacionais de elite para fins estatísticos.

O recorde mundial de mais gols em um só jogo de futebol foi alcançado ainda em 1962 quando o argelino Hacène Lalmas marcou 14 vezes em um 18 a 0 do Ruisseau sobre o Birtouta. Entre ele e Patrick estão outros 16 jogadores que marcaram ao menos oito gols de uma vez, entre eles o português Fernando Peyroteo, ex-Sporting, que, desde a década de 40, aparece duas vezes, com oito gols em um jogo, e nove em outro.

Aos 33 anos,chegou aos 14 gols no campeonato e assumiu a artilharia do Kuwait na temporada. Seu time, que ainda vai jogar mais uma vez em 2020, é o terceiro colocado da competição com 29 pontos, três a menos que Al Qadsia e Al Nasar, que dividem a liderança.

Patrick, em 2019, foi campeão alagoano com o CSA, além de, no mesmo campeonato, ter marcado cinco gols e se sagrado o terceiro maior goleador da edição.