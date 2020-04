Gabriel Jesus e o Kun Agüero lutam por uma vaga no time titular do City. São os dois '9' da equipe de Guardiola, o que deixa a disputa ainda mais acirrada.

"Eu tenho uma responsabilidade maior, porque brigo com o maior ídolo da história do clube, mas sinto que já passei por momentos mais difíceis lá. Mas é um lugar que sei que não vou ser titular absoluto. Antes eu jogava mais copas, mas se puxar esse ano, acho que fiz só três jogos nas copas. Então eu joguei mais os outros jogos. Muita gente fala sem pesquisar, eu tenho jogado jogos importantes, feito gols, creio que estou evoluindo e tenho mais a evoluir. Sinto que minha maior qualidade é minha cabeça", disse em uma live no seu perfil do Instagram.

O brasileiro se mostrou paciente: "Hoje o Agüero é um pouco mais velho e por isso talvez não consiga fazer o que consigo fazer sem a bola, que é defender, roubar a bola e ajudar. Não sei se com 30 anos vou conseguir fazer isso", completou.

Na atual temporada, o atacante brasileiro tem 18 gols marcados e nove assistências em 39 partidas disputadas até aqui.