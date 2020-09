Bruno Tabata assina com o Sporting por cinco temporadas

Bruno Tabata assinou contrato com o Sporting válido pelas próximas cinco temporadas. O atacante brasileiro chega com cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.

Na apresentação oficial, o reforço dos leões falou sobre suas características. “Posso jogar nas duas alas ou no meio, não tenho preferência. Estou preparado para jogar onde o mister quiser e aquilo que espero é, juntamente com os meus companheiros de equipa, dar muitas alegrias”, explicou.

“Eu já conheço a grandeza do clube e a responsabilidade de vestir esta camisola. Nenhum jogador do Sporting CP pode dar e querer menos do que títulos e o maior número de vitórias. É isso que os sportinguistas podem esperar de mim”, acrescentou.

Formado pelo Atlético Mineiro, Tabata chegou ao futebol europeu na temporada 2015-16 e chega após defender o Portimonense durante cinco anos. O atacante também tem passagem pela seleção brasileira sub-23.