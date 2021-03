Buffon coloca uma data limite para continuar jogando

Gianluigi Buffon, lenda viva do futebol italiano, revelou em uma entrevista ao jornal 'The Guardian' a data limite para pendurar as luvas.

"Na minha cabeça, realmente há um sinal de parada final, um limite máximo, que é junho de 2023. Esse é o máximo, realmente o máximo. Mas eu também poderia parar de jogar em quatro meses", disse o treinador.

"Eu também acredito fortemente no destino. Quando a Juventus me ofereceu a chance de voltar, pensei: 'Nunca se sabe, talvez haja uma razão, algo pelo qual deva voltar. Uma última grande história para escrever'. Então, sendo honesto, há uma parte que se resume a esse pedaço de ego que todos nós temos", completou.

21 anos depois da sua estreia em 1995 com o Parma, o campeão do mundo com a Seleção Italiana continua em alto nível. Assumiu o status de goleiro reserva da Juve após o seu rápido 'affair' com o PSG.