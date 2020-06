Buffon e Chiellini, renovados com a Juventus até 2021

Os escritórios da Juventus em Turim estão a todo vapor. Os líderes propuseram deixar a equipe fechada para a próxima temporada e nesta segunda-feira anunciou a renovação de dois dos jogadores mais importantes da equipe.

Por meio de comunicado oficial, os 'bianconieri' informaram que Gianluigi Buffon e Giorgio Chiellini, cujos contratos terminaram no final desta temporada, continuarão vinculados ao clube até junho de 2021.

"Há jogadores de futebol que não precisam de apresentação. Campeões cuja história fala por si e cuja conexão com a camisa é indissolúvel. Exemplos no campo e no vestiário, líderes, condutores, portadores do DNA 'bianconero', que o vestem como segundo pele", lê o comunicado do clube.

Com 42 anos e 18 temporadas na Juventus, Buffon retornará para defender o gol da 'Vecchia Signora', pelo menos, por mais uma campanha.

Como se pode ler na declaração da entidade italiana, o legado do goleiro é interminável: ele é o jogador com mais jogos da Serie A na história do clube, o segundo jogador mais antigo a disputar a competição nacional (apenas atrás de Marco Ballota).

E Chiellini, que está disputando sua décima quinta temporada na 'Vecchia Signora'. O zagueiro é, junto com Andrea Barzagli, o único a ganhar o título da Serie A por oito temporadas consecutivas. "Ele encarna o espírito de luta, triunfo, fome e terminação", diz a Juve.