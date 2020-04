Buffon imortal: pode jogar até os 44 anos

O jornal 'Tuttosport' afirma que já existe um pacto entre jogador e clube para que Buffon continue na Juventus, pelo menos, mais uma temporada.

Atualmente, Wojciech Szczesny é o titular. No entanto, o clube valoriza seu papel de liderança e sua contribuição técnica.

A lenda Buffon e o presidente Andrea Agnelli mantêm contato permanente, e, ainda segundo a publicação, o jogador deve assinar por uma temporada campanha com outra opcional.

A idéia é que, em um ano, todas as partes possam se reunir para decidir se o goleiro continuará mais uma temporada, o que levaria Buffon a jogar até os 44 anos.

Quando se aposentar, Buffon espera uma posição na diretoria do clube, mas o goleiro veterano não está pensando nisso no momento. No momento, ele quer fazer parte do time 'bianconero', com quem disputou um total de 667 partidas oficiais.