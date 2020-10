Bundesliga: a artilharia do Campeonato Alemão 2020/21

Após a quarta rodada, a tabela de artilheiros do Campeonato Alemão 20-21 agora parece a mesma da temporada passada. Andrej Kramaric viu como o rei do ano passado, Robert Lewandowski, já o ultrapassava na primeira posição. Com sete gols o polonês vem com tudo, exatamente o mesmo número da campanha de 19-20 até aquele momento.

O atacante do Bayern de Munique começou a engraxar as chuteiras, como provou mais uma vez, desta vez no campo do Arminia Bielefeld, onde marcou dois gols e assumiu a liderança pela primeira vez.

Nem Kramaric nem Erling Haaland, que completam o pódio com cinco e quatro gols, respectivamente, puderam marcar nesta ocasião. Além disso, houve a peculiaridade de que ambos se reuniram no sábado em um confronto que os aurinegros venceram com gol de Marco Reus, embora auxiliado pelo norueguês. Füllkurg, por enquanto o homem-gol do Werder Bremen, também marcou quatro gols.

Em um próximo nível, com três gols, aparecem Kalajdzic (Stuttgart), Gnabry (Bayern de Munique) e agora também Müller (Bayern) e André Silva (Eintracht Frankfurt).

Confira a tabela de artilheiros da Bundesliga 2020-21