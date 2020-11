Bundesliga: prováveis escalações de Borussia Dortmund e Bayern de Munique

Promessa de um grande jogo nesse sábado pela 7º rodada do Campeonato Alemão no Westfalenstadion, onde o Borussia Dortmund recebe o Bayern de Munique.

O Bayern é o 2º colocado e o Dortmund o 3º, ambos com 15 pontos conquistados e atrás do RB Leipzig que lidera com 16.

Hans-Dieter Flick não pode contar com nomes com os lesionados Davies e Goretzka, além de Sule que testou positivo para coronavírus.

Provável escalação do Borussia Dortmund:

Burki; Meunier, Witsel, Akanji e Guerreiro; Dahoud e Delaney; Sancho, Brandt e Reus; Haaland

Provável escalação do Bayern de Munique:

Neuer; Pavard, Boateng, Alaba e Hernandez; Tolisso e Kimmich; Gnabry, Muller e Coman; Lewandowski.