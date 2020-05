Perto de retorno, Fred se declara ao Fluminense

A expectativa pelo anúncio oficial de Fred no Fluminense aumenta a cada dia entre os torcedores. E o carinho dos tricolores com o atacante é demonstrado sempre que possível. Após vencer a uma eleição do gol mais bonito da história do clube, o jogador foi eleito o segundo maior ídolo da história do Fluminense.

A votação sobre os maiores jogadores do Tricolor das Laranjeiras foi feita pelo jornal O Globo. Fred ficou atrás apenas do goleiro Castilho, que defendeu o Tricolor entre as décadas de 1950 e 60. Aos 36 anos, o jogador já recebeu a proposta oficial do Fluminense para retornar ao Rio de Janeiro.

A pedido do jornal que organizou a eleição dos ídolos, o atacante mandou uma mensagem aos torcedores onde reconheceu essa relação especial que tem com o clube.

"Todo mundo sabe do meu amor, da minha gratidão e da identificação absurda que tenho com o Fluminense. Isso não é e nunca foi segredo pra ninguém", escreveu o jogador.

"Foi no Fluminense que eu quebrei recordes, atingi números históricos e alcancei a idolatria maior que todo moleque sonha quando ainda está metendo gols apenas na rua entre um par de chinelos. [...] Só isso já bastaria pra mim, porque sou realmente muito grato pela história que construí lá, pelos laços eternos que criamos e pelo respeito mútuo com o qual, até hoje, lidamos".

Fred defendeu o Fluminense entre 2009 e 2016. Em 288 partidas, foram 172 gols (terceiro maior artilhiero da história do clube) e dois títulos brasileiros, em 2010 e 2012.