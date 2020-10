Vágner Mancini recorda relação com a Copa do Brasil. DUGOUT

Confira uma entrevista com Vágner Mancini sobre sua relação com a Copa do Brasil. O treinador, que já foi campeão do torneio, tem a missão de levar o Corinthians ao título. Hoje mais um passo pode ser dado, já que a equipe recebe o América-MG na Neo Química Arena.