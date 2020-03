Campeonato Italiano tem quatro clubes com salários atrasados

O jornal italiano ‘La Repubblica’ publicou neste domingo uma reportagem citando os quatro times da elite italiana que estão em dívida com os atletas.

A informação cita Napoli, Genova, Torino e Sampdoria como os times que ainda não pagaram aos jogadores os salários de fevereiro.

Duas possíveis razões são apontadas para esse atraso. A primeira é a tentativa de manter as finanças do clube menos afetadas diante da crise causada pelo coronavírus. A outra é a expectativa de conseguir um acordo com os grupos pela redução salarial.

Devido às incertezas com o futebol parado, a Juventus é um dos times que já anunciaram cortes na folha de pagamento.