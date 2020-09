Campeonato Português: prováveis escalações de Porto e Braga

O Campeonato Português 2020-21 começa nesse sábado para FC Porto e Braga, no Estádio do Dragão. O atual campeão encara o terceiro colocado no último campeonato.

Sérgio Conceição tem alguns desfalques para a partida e não poderá contar com Mbaye, Marcano, Cláudio Ramos e Nakajima.

Já o Braga, que terá a estreia de Carlos Carvalhal no comando da equipe não poderá contar com Gaitán e Rui Fonte, além de Paulinho e Franségio que são dúvidas.

Provável escalação do Porto:

Marchesín, Manafá, Mbemba, Pepe, Alex Telles, Danilo, Sérgio Oliveira, Uribe, Otávio, Corona e Marega.

Provável escalação do Braga:

Matheus Magalhães, Ricardo Esgaio, David Carmo, Bruno Viana, Nuno Sequeira, Al Musrati, André Castro, André Horta, Fransérgio, Ricardo Horta e Paulinho.