Carvajal, a possível solução para os problemas de Zidane

Dani Carvajal é a esperança de Zinedine Zidane para aliviar a praga de desfalques que sofre contra o Valencia, principalmente em uma defesa que perde o brasileiro Marcelo e da qual não pode mais contar com o capitão Sergio Ramos, o brasileiro Militão, Álvaro Odriozola, nem Lucas Vázquez.

A quatro dias do jogo com o Valencia, Zidane tem apenas três - Ferland Mendy, Nacho Fernández e Raphael Varan e- dos oito zagueiros que compõem a sua equipe.

Perante esta situação, o treinador francês inovou com um novo sistema contra o Getafe, com três zagueiros, que conseguiu manter contra o Valencia. Dos jogadores que já realizam trabalhos de campo em seus planos de recuperação, Carvajal, Lucas Vázquez, o uruguaio Fede Valverde e o brasileiro Rodrygo, o primeiro é o que tem mais opções para reaparecer no jogo seguinte.

Conforme relatado a fontes da 'EFE' do Real Madrid, Carvajal é aquele com a recuperação mais avançada e será testado esta semana, retornando à dinâmica de grupo com o objetivo de encerrar seu calvário no domingo.

Desde que se lesionou no dia 2 de janeiro, sofrendo um acidente muscular contra o Celta de Vigo, o lateral do Real Madrid perdeu sete jogos consecutivos e já são 17 no total. É a temporada de sua carreira em que mais jogos de baixa por lesão são protagonizados por Carvajal, que sofreu uma recaída em seus atuais problemas musculares em uma coxa que o obrigou a iniciar a recuperação.

Com Carvajal em campo, o Real Madrid não perdeu nenhum jogo nesta temporada das onze que disputou. Dez deles foram na LaLiga Santander e apenas um conseguiu disputar a Champions League, partida decisiva em Milão contra a Inter que mudou o rumo do grupo da equipe de Zidane.

O treinador francês não quis forçar o reaparecimento do Carvajal, com o regresso da Liga dos Campeões e o confronto contra aAtalanta próximo, e confia que contra o Valencia será o momento da volta do lateral para resolver os problemas na defesa.