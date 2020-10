Ceni vence 'freguês' Sampaoli e impede Galo de disparar

Um dos jogos mais esperados da 14ª rodada não deixou a desejar. Fortaleza x Atlético-MG entregaram justamente o que se esperava dos dois times: uma partida bem jogada, com os dois times buscando o gol. E, mais uma vez, Rogério Ceni saiu vencedor contra Jorge Sampaoli - 2 x 1 para o Tricolor do Pici. Já são três vitórias em três jogos entre o ex-goleiro e o argentino.

Leão e Galo tentaram praticar um futebol ofensivo, cada um dentro de sua realidade. Pena para o espetáculo que, aos 38 minutos do primeiro tempo, somente dois minutos depois do Fortaleza abrir o placar com David, o time tricolor perdeu o volante Felipe, expulso.

Os atleticanos souberam aproveitar a superioridade numérica em campo e logo chegou ao gol de empate, com Eduardo Sasha. O primeiro tempo terminou com quatro finalizações para cada time.

Já no segundo tempo, a partida mudou totalmente de panorâma. O Atlético dominou as ações de jogo e Ceni não teve outra alternativa se não recuar o seu time e apostar no contra-ataque. E foi justamente assim que o Fortaleza conseguiu ser mais efetivo que o Galo.

Ainda no começo do segundo, o Leão fez o segundo gol, mas o VAR apontou impedido e o empate seguiu no placar. O time de Sampaoli tentava se impôr, mas as chances criadas não geravam perigo para o gol de Felipe Alves. Das 11 finalizações, apenas duas foram em grandes oportunidades, como apontou o SofaScore.

O Fortaleza chegou ao segundo gol já na reta final da partida, com Bruno Melo. A pressão atleticana continuou, mas os comandados de Ceni conseguiram anular os ataques do Atlético.

A vitória do Fortaleza embola ainda mais a parte de cima da tabela e impede o Atlético-MG de disparar na liderança da competição. Caso o Internacional vença o Red Bull Bragantino nesta quinta-feira, ficará a apenas dois pontos do time de Sampaoli. Flamengo e São Paulo ainda seguem na cola, com três e quatro pontos, repsectivamente, de desvantagem para o líder.

Sampaoli já é "freguês" de Ceni

Cinco jogos, cinco vitórias do ex-goleiro. Este é o retrospecto do confronto entre Rogério Ceni e Jorge Sampaoli, dois deles com Ceni ainda atuando como jogador do São Paulo.

Em 2012, nas quartas de final da Sul-Americana, o São Paulo enfrentou a Universidad de Chile, comandada pelo treinador argentino. O Tricolor levou a melhor nas duas partidas: 2 a 0 em Santiago e uma goleada impiedosa por 5 a 0 no Pacaembu, com show de Luis Fabiano e Lucas.

Curiosamente, os três duelos entre os treinadores foram com mando de campo do time comandado por Ceni. Logo no primeiro jogo de Ceni no comando do Cruzeiro (passagem que durou apenas 46 dias), o time celeste venceu o Santos de Sampaoli por 2 a 0. No segundo turno do Brasileirão de 2019, já de volta ao Fortaleza, mais uma vitória: 2 a 1. Neste último jogo, o placar se repetiu.

Confira alguns dados do duelo entre os treinadores Ceni e Sampaoli (desconsiderando os jogos entre São Paulo e Universidad de Chile):

DADOS - CENI x SAMPAOLI

Vitórias: 3 x 0

Finalizações: 39 x 33

Grandes oportunidades: 8 x 7

Gols marcados: 6 x 2

Posse de bola: 50% x 50%