O LA Galaxy teve que enfrentar o Los Angeles FC em um clássico da MLS que teve de tudo.

Os de Schelotto tiveram que lidar com um problema que não esperavam, já que não puderam contar com Chicharito.

O mexicano sofreu uma lesão na panturrilha no treinamento de quinta-feira e ficou sem poder jogar no encontro. Pavón se encarregou de ocupar sua posição no ataque.