Chiesa e Ramsey mantêm a Juventus na briga

A Juventus não teve dificuldades para superar a Sampdoria neste sábado, em jogo válido pela 20ª rodada da Serie A. Após ser poupado durante a semana, Cristiano Ronaldo voltou a estar em campo.

O português não teve uma atuação brilhante, mas teve duas oportunidades de balançar as redes no primeiro tempo e acabou parando no goleiro Emil Audero ou errando o alvo.

No entanto, os companheiros do atacante trataram de garantir os três pontos. Federico Chiesa abriu o placar aos 20 minutos após receber assistência de Álvaro Morata.

Cristiano Ronaldo não teve chances diante do goleiro adversário após o intervalo; e o segundo gol foi marcado apenas nos acréscimos da etapa final, quando Aaron Ramsey ampliou a vantagem ao receber assistência de Cuadrado.

Com o resultado, a Juventus ocupa a terceira posição da tabela, a dois pontos da Inter e a seis do Milan, líder que tem um jogo a mais. A Sampdoria, com 26, é o 10º.