'Clásico', a grande oportunidade para Braithwaite

Após a lesão de longo prazo de Ousmane Dembélé, o Barcelona decidiu contar com os serviços do ex-jogador do Leganés Martin Braithwaite. Uma decisão que surpreendeu muitos torcedores.

A partir do momento em que a contratação foi anunciada, o dinamarquês foi questionado. Muitos duvidavam que ele realmente possuía o nível que a equipe exige para substituir o atacante francês.

Em sua estréia contra o Eibar, Braithwaite jogou 20 minutos, deu assistência a Leo Messi no quarto gol e gerou o lance que terminou com Arthur marcando o quinto na partida.

O treinador da equipe do Camp Nou, Quique Setién, treinou com a nova peça do time acompanhando Messi e Antoine Griezmann às vésperas do 'Clásico' deste domingo.

No entanto, se Braithwaite começar no banco, Braithwaite tende a receber minutos diante do Real Madrid para ter a grande oportunidade de provar seu valor.