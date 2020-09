Coelho após a derrota do Corinthians: "Perdemos tentando fazer o resultado"

O Corinthians acabou sendo derrotado pelo Sport, pelo placar de 1 a 0, em jogo válido pela 12º rodada do Campeonato Brasileiro 2020. Ao final da partida, Coelho analisou o encontro.

"Estamos conseguindo fazer com que as coisas fiquem mais agressivas para o nosso time. Não nos preocupamos com outras coisas (como zona de rebaixamento), a gente vai lutando e trabalhando no dia a dia. A evolução está vindo, mas são jogos difíceis que a gente procura fazer que a nossa agressividade, nossa competência, que nossa confiança voltem logo, não é do dia pra noite. A gente vai procurar sempre melhorar, sempre dando garra e vontade dentro de campo, não está faltando isso. É só uma questão de ajuste para a gente já no próximo jogo buscar a vitória", disse o interino.