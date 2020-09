Coelho confirma que Cazares será relacionado para jogo contra Atlético-GO

O Corinthians se prepara para o duelo contra o Atlético-GO, em jogo atrasado da primeira rodada do Campeonato Brasileiro 2020. A partida será realizada às 21h30 (horário de Brasília) dessa quarta-feira.

Confirmado no último sábado como reforço do Timão, o meia equatoriano de 28 anos vestirá a camisa 10 e pode ter sua estreia com o time paulista, com quem assinou vínculo válido por apenas nove meses, até junho de 2021, quando a diretoria corinthiana decidirá se renova.

Confira no vídeo acima um trecho da entrevista concedida por Dyego Coelho, técnico interino do Timão. Ele falou sobre Cazares, que estará na lista de jogadores para a partida segundo o comandante do time.