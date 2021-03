Após quase ser rebaixado para a segunda divisão em janeiro, nas rodadas finais da última edição do Campeonato Chileno, o Colo-Colo iniciou os trabalhos para uma nova campanha.

Confira no vídeo o primeiro amistoso da pré-temporada do time chileno, que derrotou o CSD Rangers por 3 a 0 com gols de Iván Morales, Javier Parraguez e Leonardo Valencia.