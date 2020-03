Colo Colo impõe uma data limite a Felipão

Isto foi afirmado pelo presidente da Colo Colo, Aníbal Mosa, após reunião com Luiz Felipe Scolari em Porto Alegre. 'Felipão' já tem em sua mesa a oferta 'Cacique'.

"Daqui até amanhã, podemos saber quem está no banco", disse Mosa, as declarações reproduzidas por 'Goal'. O presidente 'albo' disse que a reunião foi proveitosa.

Ele não escondeu a empolgação de poder contar com Scolari como técnico. "O conhecimento e a simplicidade do 'Professor' Scolari são uma coisa incrível. Seu representante ficou feliz com a reunião", continuou ele.

"Ele gosta muito do Chile e tem uma boa impressão do país", acrescentou, garantindo que o Colo Colo esteja apostando tudo nele, seu principal candidato, embora sem cair em excessos, porque a oferta era consistente com as possibilidades do clube.