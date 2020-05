Colônia improvisa torcida na volta do Alemão

O Colônia arrumou um jeito criativo de lidar com a proibição da presença de público na retomada dos jogos do Campeonato Alemão, como medida de prevenção contra a pandemia da Covid-19. Torcedores cederam seus objetos pessoais para preencher os espaços no RheinEnergie.

Segundo uma publicação do próprio clube no seu Twitter, acompanhada de três fotos, os torcedores foram questionados se gostariam de emprestar itens com os quais eles costumam acompanhar as partidas do Colônia e vários prontamente aceitaram.

Estiveram expostos no local durante o empate por 2 a 2 com o Mainz 05, neste domingo, peças como camisetas, cachecóis e até réplicas do mascote do clube, dispostas na arquibancada lateral da arena.

Mesmo com a força dada pela torcida e os objetos pessoais, porém, o Colônia não conseguiu vencer um jogo que parecia tranquilo. Após abrir 2 a 0, a equipe pareceu cansar e acabou levando o empate cerca de dez minutos antes do fim.

A ausência de torcida, por sinal, vai prevalecer até o final do Campeonato Alemão, que tem mais nove rodadas a serem realizadas. A ideia é que o torneio seja finalizado no dia 27 de junho.