Grêmio e Palmeiras não se cansam de empatar no Brasileirão

Grêmio e Palmeiras, dois dos times que mais empatam no Campeonato Brasileiro, duelaram neste domingo na Arena em Porto Alegre. O resultado final, adivinhe, foi 1 a 1.

Tricolor e Verdão apresentaram um futebol que pouco empolgou a maior parte do tempo. Os paulistas, porém, encaminharam o triunfo numa rara bela jogada na partida: Viña cruzou na medida para Raphael Veiga abrir o placar de primeira aos 25 minutos da etapa final.

Quando tudo parecia definido, os donos da casa buscaram a igualdade. Aos 46, Alisson bateu escanteio e Ferreira estufou as redes de cabeça.

O Grêmio tem agora incríveis sete empates no torneio após dez jogos disputados e segue longe da briga pelas primeiras posições.

Já o Palmeiras, mesmo invicto há 16 jogos se considerada todas as competições, empata pela sexta vez na competição e perde a chance de se aproximar da ponta (tem 18 pontos, a três do líder Atlético-MG).

A falta do resultado positivo - dos dois lados - fez mais uma vez os técnicos Renato Gaúcho e Vanderlei Luxemburgo serem cornetados nas redes sociais.

Os dois times voltam a campo na quarta-feira pela Libertadores. O Grêmio, vice-líder do Grupo E, faz clássico contra o Inter, enquanto o Palmeiras, líder do B, visita o Guaraní no Paraguai.