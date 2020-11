Com COVID-19, Gabriel Menino é cortado da Seleção Brasileira

Não vai ser dessa vez que o lateral-direito do Palmeiras, Gabriel Menino fará a sua estreia com a camisa da Seleção Brasileira.

Nessa quinta-feira, às vésperas do jogo contra a Venezuela pela 3º rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar 2022, o médico da seleção, Rodrigo Lasmar, anunciou que o jovem testou positivo para coronavírus.

O jogador foi o único a testar positivo, está assintómatico e isolado dos demais atletas. Por isso, acabou sendo cortado.

Chama atenção o fato do jogador testar positivo já na Granja Comary, com o trabalho iniciado a alguns dias.

Confira o comunicado do médico da Seleção Brasileira, Rodrigo Lasmar:

"Nos testes realizados ontem, o atleta Gabriel Menino foi testado positivo para Covid-19. Todos os outros atletas do grupo testaram negativo. É importante colocarmos que, na segunda-feira, quando os atletas chegaram, todos os membros da delegação foram testados e os resultados foram negativos. Nós já informamos o departamento médico do Palmeiras, o jogador está assintomático, já está isolado e está sendo desconvocado da Seleção neste momento. Todas as medidas protetivas estão sendo tomadas. Vamos realizar uma nova bateria de testes antes da nossa viagem ao Uruguai, após o jogo."