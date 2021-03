Com CR7 em campo, a Juve perde e praticamente dá adeus ao 'Scudetto'

A Juventus recebeu o Benevento pela 28º rodada do Campeonato Italiano e mesmo com Cristiano Ronaldo em campo, voltou a dar vexame.

Em um duelo que colocava frente a frente times em posições completamente opostas na tabela, a 'Velha Senhora' saiu derrotada por 0-1.

O gol do Benevento chegou aos 69', quando Arthur resolveu cruzar uma bola praticamente na frente de Szczęsny. Gaich, que estava por ali, ficou com ela e mandou para as redes, marcando o gol do jogo.

Com o resultado, a Juventus caiu para a quarta posição do Campeonato Italiano com 55 pontos, atrás de Atalanta, Milan e da líder Inter. Já o Benevento chegou aos 29 pontos e segue na 16º posição, se afastando da zona de rebaixamento.

Na próxima rodada, o conjunto 'bianconeri' tem o derby contra o Torino (17º), enquanto o Benevento recebe o Parma (19º).