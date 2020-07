O Arsenal apresentou através de seus canais oficiais sua nova camisa para a próxima temporada 2020-21, com um design inovador e elegante, estrelando a característica cor vermelha e detalhes brancos do clube.

David Luiz, Pierre-Emerick Aubameyang e Alexandre Lacazette foram os modelos escolhidos para vestir a novidade no anúncio do uniforme fabricado pela Adidas. Confira no vídeo os detalhes da novidade dos 'gunners'.