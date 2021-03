Real aproveita erros do Celta e garante três pontos

O jogo foi caracterizado por alguns erros dos dois lados que acabaram decidindo o jogo, mostrando que quando o futebol é de alto nível, qualquer erro é fatal.

Logo aos 4 minutos de jogo, Mallo acabou errando ao tocar a bola para Villar e Vinicius Jr apareceu para pegar a bola, se livrar do goleiro e tocar atrás para Benzema chegar chutando... em cima de Araujo. Quase o 1º gol do jogo.

A equipe merengue claramente controlava o jogo com bastante atitude e acabava neutralizado o time da casa.

Toda essa pressão acabou dando resultado, pois aos 19 minutos os de Zidane já abriam o placar. Kroos recebeu na intermediária e achou Benzema no meio da área. Ele girou e chutou colocado no cantinho do gol.

A resposta chegou pouco tempo depois, de bola parada: em falta cobrada pelo Celta, Santi Mina cabeceou uma bola que tirou tinta do travessão. E logo depois, quase aconteceu o segundo gol merengue: KB9 chegou na linha de fundo, cruzou e Vini mandou de peito para fora. Depois da finalização, foi possível ver o brasileiro dizendo: "Foi muito forte".

E quatro minutos depois, aconteceu o doblete de Benzema após erro do Celta: Tapia erra em saída de bola, Kroos rouba a bola e Benzema chega na marca do pênalti para chutar colocado no canto.

E, como depois do 1º gol, quase veio o gol de resposta logo depois: Iago Aspas chegou na linha de fundo, tocou no meio para Santi Mina sozinho mandar de calcanhar... para fora.

Se dessa vez foi quase, dez minutos depois foi direto para o gol: em falta cobrada no 2º pau, a defesa do Real errou e Santi Mina apareceu sozinho para mandar de cabeça no cantinho.

Para a segunda metade, os times entraram em campo com um jogo mais truncado, com muitas faltas no meio-campo.

Os dois times tiveram boas chances no começo, seja com momentos de Vini disparando ou com bons chutes de Aspas da intermediária que eram parados.

Como a temática dos jogos foram os erros, Benzema quase fez seu 'hat-trick' graças a erro da defesa. Araujo foi desarmado por KB9 em sua própria área, o francês chutou colocado e obrigou o goleiro a fazer uma bela defesa.

Aos 81, Aspas mandou uma bola venenosa de falta que raspou na cabeça de Casemiro e carimbou a trave. Quase o gol de empate de uma equipe que lutava bravamente.

E já no último lance do jogo, onde o placar já havia superado o tempo de acréscimo, veio o terceiro gol merengue: Benzema entrou na área, cruzou na pequena área para Asensio apenas empurrar para o gol livre.

Com o resultado, o Real Madrid conseguiu chegar a 60 pontos, apenas três atrás do líder Atlético de Madrid.