Bruno Henrique marca e elogia Ceni: "Sabe como jogamos em 2019"

Na segunda partida com Rogério Ceni no comando, o Flamengo ficou no 1 a 1 contra o Atlético-GO. Bruno Henrique marcou para o Mengão no Maracanã e elogiou seu treinador em entrevista coletiva após o jogo.

"Feliz mais uma vez estar podendo marcar. Rogério sabe como jogamos em 2019 e voltou a formar o time dessa forma, a gente se sente super bem, eu ali mais perto do gol", disse o jogador.

Com a vitória, o Flamengo soma 38 pontos e ocupa a segunda posição do Brasileirão. Com desfalques importantes, a equipe volta a campo na quarta-feira para tentar reverter a desvantagem nas quartas de final da Copa do Brasil, com derrota por 2 a 1 em casa no jogo de ida contra o São Paulo.

Confira no vídeo acima o gol marcado pelo atacante no jogo válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro 2020.