Com gols de João Félix, Atlético aumenta a invencibilidade

O Atlético de Madrid chegou ao El Sadar disposto a lutar para manter a invencibilidade neste começo do Campeonato Espanhol 2020-21, mas encontrou um Osasuna embalado por três jogos sem perder.

O time da casa quase abriu o placar no primeiro minuto, mas Enric Gallego desperdiçou uma cabeçada quando estava livre na pequena área. Sem tanto perigo, Koke respondeu imediatamente exigindo defesa de Sergio Herrera.

Após um primeiro tempo promissor, o jogo passou a ser uma disputa presa no meio de campo. Sem criatividade, as duas equipes abusaram dos cruzamentos e viram as zagas adversárias levarem vantagem nas bolas aéreas.

Já aos 40 minutos, o time de Simeone teve um pênalti para cobrar após Vitolo avançar pela esquerda, invadir a área e ser derrubado por Roncaglia. Com cobrança forte e precisa, João Félix abriu o placar.

Logo no primeiro lance do segundo tempo, o VAR flagrou um toque de mão de Oier dentro da área e o atacante português teve mais uma penalidade para cobrar. O estilo do chute foi igual, rasteiro no canto direito do goleiro, mas dessa vez a bola bateu na trave e Correa ainda desperdiçou o rebote.

O Atlético passou a ser superior na partida e ditou ritmo até chegar ao segundo gol aos 69 minutos, quando Correa levou vantagem sobre a marcação e tocou no meio para João Félix dominar, ajeitar o chute e mandar com força para dentro do gol de Sergio Herrera.

Após diversas substituições, o Osasuna conseguiu descontar com Budimir aos 79 minutos. O dono da camisa 17 recebeu cruzamento vindo da direita, ganhou a dividida no alto e cabeceou para dentro.

Os donos da casa tentaram pressionar nos minutos finais, mas viram Torreira fechar o placar ao receber cruzamento de Trippier, dominar com categoria e soltar uma bomba para acabar com as chances do Osasuna.

Com o resultado, o time de Simeone mantém a invencibilidade no campeonato, soma 14 pontos com um jogo atrasado e ocupa a terceira posição na tabela. A equipe de Jagoba Arrasate agora é a sétima na tabela e acumula dez pontos.

Os times voltam a campo para disputar a nona rodada no próximo sábado, quando o Osasuna visita o Sevilla e o Atlético de Madrid recebe o Cádiz.