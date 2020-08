Com máscara, Boselli volta a treinar com grupo no Corinthians

Mauro Boselli está de volta aos trabalhos ao lado dos companheiros do Corinthians. Esta quinta-feira foi o dia do retorno do atacante, que sofreu fratura no rosto durante o Campeonato Paulista.

Para estar em condições de se exercitar em segurança, ele utiliza uma máscara de proteção. Com o novo 'acessório', o camisa 17 participou da preparação do time em busca de uma recuperação após decepções no Paulista, na Libertadores e na estreia pelo Brasileirão.

O trabalho comandado por Tiago Nunes teve exercícios técnicos com a presença do argentino e, para os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos na derrota contra o Atlético-MG, foi feita uma atividade de recuperação.

O time ainda treina na tarde desta sexta-feira antes de viajar para o próximo duelo, em Porto Alegre. O adversário do fim de semana o Grêmio, em jogo marcado para as 19h (horário de Brasília).