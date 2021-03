Com Mbappé e sem Salah: esse seria o Liverpool em 2022

Essa temporada não está sendo nada fácil para o Liverpool. Depois de atingir as melhores marcas da história do clube, os de Klopp atravessam uma fase bastante complicada.

Para a próxima temporada são esperadas algumas mudanças, e de o diário 'Mirror' aposta em uma possível escalação no 4-3-3 com jogadores como Mbappé entre os titulares.

No gol estaria Alisson, que apesar das últimas atuações, continua sendo um dos melhores goleiros do mundo. Na linha defensiva seguem Alexander-Arnold e, claro, voltará o lesionado Virgil Van Dijk. Konaté é apontado como uma das novidades e Robertson completa a linha.

Thiago Alcântara, Henderson e Zielinski atuariam no meio de campo municiando Sadio Mané, Firmino e aquela que seria a bomba do mercado: Mbappé.

O diário 'Mirror' aposta por uma saída de Salah de Anfield. O futuro do egípcio está no ar, embora Klopp conte com a sua permanência.